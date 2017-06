Pioggia di nuovi giochi e realtà virtuale: le novità Sony

Milano (askanews) - Una pioggia di nuovi giochi e tanta realtà virtuale. Sony all'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles (E3), la conferenza che detta il futuro dei videogiochi nel mondo, prova così a tenersi stretti i suoi primati. Puntando prima di tutto sui titoli, tanti, vari, e pieni d'azione: dal primo "Uncharted" con protagonista un'eroina, al sequel di "God of War", all'attesissimo "Spiderman". Il focus è concentrarsi sul giocatore e su quello che gli piace, una scelta azzeccata secondo esperti e youtuber come Toniemcee."Le console funzionano bene, non hanno bisogno di implementare l'hardware o prendersi dei rischi cambiando. Ora si tratta solo di videogiochi".Fra le novità è stata presentata anche una versione del gioco di ruolo fantasy "Skytrim" in realtà virtuale, da usare con Playstation Vr gear, il visore Sony compatibile con tutte le console, compresa quella "Pro", con ultradefinizione a 4k.