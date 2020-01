Pitti Uomo, l'accelerata green di People of Shibuya

Firenze, 9 gen. (askanews) - "A Pitti quest'anno abbiamo tantissime novità, portiamo una collezione completamente nuova, soprattutto perché per la prima volta sposiamo in pieno il concetto eco-friendly. La collezione per l'80% è stata realizzata con tessuti riciclati. Stiamo cercando di portarla al 100% per le prossime stagioni, ci teniamo moltissimo. Ma già qui si vede lo sforzo dell'azienda, perché fare tessuti tecnologici, riciclati, è un'operazione molto difficile". A spiegarlo è Angelo Loffredo, Direttore Commerciale di People of Shibuya, a Pitti Uomo a Firenze."La novità essenzialmente - ha aggiunto - è questo passaggio green. Abbiamo fatto tantissima ricerca di mercato, abbiamo fatto diversi viaggi in Giappone dove ci sono i tessuti più tecnologici al mondo, ci siamo rivolti alle aziende più performanti, più eco-friendly. Questa è un'azienda che nasce un po' al contrario rispetto a quello che fanno gli altri. Noi nasciamo cercando di dare risposte alle necessità del consumatore finale. Noi partiamo dalle sue necessità e bisogni, non il contrario".