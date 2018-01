Pitti Uomo, BerWich: collezione Nature, autunno e colori caldi

Firenze, (askanews) - "BerWich è autunno e noi quest'anno l'autunno lo vogliamo trasmettere con un senso più positivo di quello che è normalmente e la civiltà considera. Sono qui a presentare una collezione che si fonda proprio sul termine 'Nature', perché siamo rimasti affascinati dal senso dell'autunno come stagione di cambiamento, stagione di mutazione dei colori, stagione in cui l'uomo è stato capace di trarre dalla natura diverse tavolozze fantastiche di colore, davvero uniche. È stato fonte di ispirazione". A spiegarlo è Massimo Gianfrate, direttore creativo di Berwich, azienda che punta sul pantalone made in Italy, a Pitti Uomo 2018 a Firenze."Una delle tavolozze, la parte dei colori caldi - ha detto - è ispirata al bosco, e al sottobosco. Tutto è nato dalla considerazione fatta nel momento in cui abbiamo capito che la natura fornisce all'uomo tutti gli ingredienti che fanno dell'uomo un essere unico, un artista. È proprio l'esaltazione della semplicità della natura che ci ha consentito di fare un viaggio sui tessuti che si ispirano ai colori del bosco, dei frutti e di tutto quello che si trova in natura in autunno"."C'è un ritorno alla sartorialità, siamo tornati a proporre una linea di pantaloni rifiniti a mano completamente, perché crediamo che dobbiamo spingere sul Made in Italy e sui suoi valori".