Pitti Uomo, Berwich: puntiamo su pantaloni con materiali pregiati

Roma, (askanews) - Una collezione "autentica", realizzata con materiali di pregio. Così Massimo Gianfrate, brand manager di Berwich, definisce la collezione presentata a Firenze a Pitti Uomo."Tutta la nostra collezione è 'lavagnata', appesa a lavagne di un tempo, recuperate. Così come è recuperato il colore autentico di questi supporti - ha spiegato Gianfrante - perché la lavagna sa ancora di artigianalità, di gesso, di errori, di cose che si correggono, così come lo sprint che noi diamo durante l'edizione della nostra collezione".La nostra "collezione di pantaloni è ancora autentica - ha aggiunto - caratterizzata dall'impiego di materie di primo pregio, strutturate con lane, lane e cashmere, lane con seta, elementi di tinto filo e cotoni dalla grande corposità. Crediamo che la propensione della campagna vendite sarà una tendenza positiva, soprattutto perché c'è una forte attenzione al concetto dei materiali nobili. "Abbiamo fatto degli interventi in distribuzione che allargano ancora di più i mercati nei quali siamo presenti. Abbiamo coperto totalmente l'Europa, abbiamo grande successo con Russia, Giappone, Corea e ci avviciniamo sempre di più agli Stati Uniti, con accordi certamente virtuosi con distributori importanti".