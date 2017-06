Pitti Uomo, bianco e blu nella collezione 2017 di Tagliatore

Firenze (askanews) - Pino Lerario, art director di Tagliatore presenta la nuova collezione del marchio al Pitti Moda 2017 di Firenze."Questo è il quarto anno che siamo qui a Pitti - ha spiegato - ed è per noi un occasione importantissima, per la nostra azienda e i nostri mercati. Questa stagione, abbiamo tanto bianco, tanto blu, il blu è sempre il colore dell estate. Bianco e blu è una bella accoppiata. Abbiamo tanti coloniali, c'è tanta voglia di gusto safari, poi c'è del cognac, abbinato al bianco e al blu, ancora nero, smoking. La comodità fa parte del nostro fit perché comunque abbiamo dato alla giacca un aspetto giovane, molto slip, ma anche tanta comodità e comfort"."I dettagli sono sempre molto importanti per noi - ha concluso l'art director di Tagliatore - le nostre catenine, ad esempio, abbinate ai colori della stagione. Il mercato più forte rimane sempre l'Italia, l'Oriente e il Giappone sono il nostro secondo mercato, anche se è un po' difficile, ed è difficile entrarci, quindi grande".