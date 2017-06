Pitti uomo, Federico Rosi di Manuel Ritz presenta "Play"

Firenze (askanews) - Al salone della moda Pitti Uomo in corso a Firenze, Federico Rosi, direttore commerciale di Manuel Ritz presenta la nuova collezione "Play"."Play - ha spiegato - è l'ultima nata in casa Manuel Ritz, è un progetto che abbiamo iniziato a pensare circa un anno fa, guardando un po l evoluzione dei consumi degli ultimi anni, e le richieste che vengono dal mercato. Tutte vanno univocamente verso un modo di vestire più rilassato, che guarda alla praticità oltre che all aspetto estetico. Abbiamo cercato di dare a questa nuova proposta quelli che sono comunque i dati che contraddistinguono il marchio da sempre: ricercatezza, raffinatezza, grande attenzione ai dettagli, grande attenzione nell uso"."Lo sport in questo caso è un punto di riferimento per dare un concetto di facilità di uso - ha concluso Rosi - finora Manuel Ritz ha avuto grande successo in Italia ma anche in tutti i Paesi europei. Stiamo ottenendo buoni risultati nella parte Est, ex Unione Sovietica, Medio Oriente. Da questa stagione abbiamo iniziato una collaborazione distributiva col Giappone e stiamo guardando con interesse, con un primo approccio, al mercato cinese".