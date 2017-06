Pitti uomo, i due trend di Blauer: city e military-work

Firenze (askanews) - Enzo Fusco, creatore del brand Blauer, ha presentato le caratteristiche della sua collezione a Pitti uomo 2017, in corso a Firenze."Abbiamo due settori ben precisi - ha spiegato - uno è il militare mischiato col work, e una parte più da city, più per benino nella parte dei colori, degli azzurri. Dividiamo la collezione in due temi ben precisi, per una clientela che va dal ragazzo alla persona più matura. Uncompromising è una sigla che esiste già dalla polizia americana del 35 e l'abbiamo riprodotta nel fashion. Poi c'è il nylon o i tessuti tecnici due strati, tre strati, che continuano a essere interessanti perché leggeri e con performance. L'Italia da tre stagioni siamo in crescita, gli investimenti li stiamo facendo in tutto il mondo, abbiamo aperto in Usa, Corea, Giappone, Inghilterra, Scandinavia, tutti Paesi in cui prima non lavoravamo. Nel giro di due, tre stagioni vogliamo essere presenti in tutto il mondo".