Pitti uomo, il commento del presidente Claudio Marenzi

Firenze (askanews) - Pitti è una manifestazione che ha dato la possibilità a tantissime aziende di potersi far vedere sul mercato e di crescere, compresa la mia, ma tante altre. Ha un valore enorme per il sistema della moda italiano".Così Claudio Marenzi, presidente di Pitti immagine, commentando ai microfoni di askanews l'edizione 2017 di Pitti Uomo a Firenze."Il mio intento in questa nuova carica - ha concluso - è null'altro di preservare questa unicità, per cui sarà in continuità con la presidenza precedente, e speriamo che questo avvenga perché come tutti sanno nella moda le fiere hanno fisiologicamente una vita che va dai 20 ai 25 anni di percorso. Pitti è arrivata al doppio e faremo di tutto per poter anche raddoppiare, per cui continuare ad essere unici, ad essere non solo una fiera commerciale, ma una fiera che fa tendenza ed è proattiva anche sulla parte dei giovani".