Pitti uomo, la collezione Herno 2017 dedicata alla bicicletta

Firenze (askanews) - Le novità di Herno al Pitti uomo 2017 secondo il presidente della casa di moda, Claudio Marenzi."Questa è una piccola collezione, che è una parte evolutiva di Laminar, dedicata alla bicicletta - ha spiegato Marenzi - la bicicletta oramai è diventato uno strumento molto usato in città. Siamo un'azienda che fa un prodotto metropolitano, per cui abbiamo interpretato abbigliamento da bicicletta però in maniera urbana, facendone poi una bicicletta stessa. Noi parliamo sempre di ingegnerizzazione sartoriale. Siamo partiti nell'outwear, negli impermeabili, nei cappotti, e con la nostra capacità di produrre in maniera sartoriale, ora abbiamo trasformato tutto questo con processi produttivi innovativi. Parliamo di macchine robotizzate per le cuciture a saldatura, capi che vengono fatti con saldature a ultrasuoni. Abbiamo messo a fatto comune la nostra capacità sartoriale a una capacità di sviluppare nuovi processi produttivi che in effetti è abbastanza unica nel panorama della moda maschile. Dove ci stiamo molto concentrando sono gli Stati Uniti, dove siamo partiti un po' dopo, ma le performance che stiamo avendo sono le più alte".