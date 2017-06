Pitti uomo, le macchie intelligenti di colore di Berwich

Firenze (askanews) - Massimo Gianfrate, direttore creativo di Berwich, spiega a Pitti uomo 2017 in corso a Firenze i dettagli della nuova collezione."La nostra abilità - ha spiegato - è di creare macchie intelligenti di colore, delle cromie eleganti, ispirate dalle palette colori che ci ispirano nella fase iniziale della creatività. Il nostro team stile è attento alla mutazione di tendenza delle vestibilità, perché la silhouette maschile tende a essere più elegante nell allargamento dei volumi, con un punto vita lievemente più alto, un ginocchio più sciolto e un fondo più ampio. Il fatto che Berwich significhi il pantalone italiano ci sta ripagando molto, in un tempo in cui il mercato è particolarmente attratto dal fatto che si possa acquistare un marchio specializzato. C è questa voglia di cercare l'azienda produttrice di pantaloni, l'azienda produttrice di giacche".