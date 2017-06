Pitti uomo, per Brimarts il must del momento è il riuso

Firenze (askanews) - Vincenzo Pucci di Brimarts, brand spin off del calzaturificio Galizia Torrisi, illustra le caratteristiche della propria collezione 2017, parlando a margine di Pitti uomo, in corso a Firenze."Un marchio che è entrato nel mercato intorno al 2010, è un marchio che fa parte di un'azienda storica nel distretto marchigiano delle calzature da uomo, Galizia Torresi, che è stato fondato dalla famiglia Torresi nel 1979 - ha spiegato - Brimarts è il più giovane del gruppo, che è un gruppo articolato, perché il modello di business in questo gruppo è fatto di marchi propri, marchi in licenza e produzioni di terzi. Chi progetta questo prodotto fa molta ricerca sui materiali e sulle forme. Questo ci porta ad avere un prodotto quasi esclusivo nelle scelte dei materiali, in cui si dedica molto tempo per valutarne la calzabilità. Quindi la ricerca è rivolta anche alla portabilità di questo prodotto, che invecchia anche bene, ha la riusabilità nel tempo senza perdere di appeal".