Pitti Uomo, Woolrich lancia anche il progetto Footwear

Roma, (askanews) - In un'ottica di espansione, Woolrich punta anche sulle calzature con il progetto Footwear e per la prossima stagione rilancia la mountain jacket anni '70 reinterpretata. Le nuove tendenze sono state illustrate da Andrea Cané, direttore creativo di WP, a Firenze, a Pitti Uomo."Nell'ambito della recente fusione-acquisizione con Woolrich Usa abbiamo deciso di lanciare anche il progetto Footwear, in quanto abbiamo in previsione l'apertura di 60 punti vendita nel mondo, quindi abbiamo bisogno di alimentare i nostri negozi oltre che con il nostro core business, che è l'outwear, anche con categorie accessorie - ha detto - il concetto di prodotto è un'ibridazione tra il prodotto urbano e quello outdoor. Da qui il mountainboot, realizzato in materiali idrorepellenti. Un prodotto di qualità che vedremo dalla fall-winter 2017 nei nostri negozi e sul mercato"."Altro prodotto molto importante per la prossima stagione invernale - ha spiegato ancora Cané - è la Mountain jacket, che negli anni '70 è stato il bestseller del marchio in America e abbiamo deciso di reinterpretarla in maniera più urbana e con un upgrade dei materiali, con l'uso del goretex, materiale traspirante e impermeabile, e un'imbottitura in piuma 90/10 che garantisce un'ottima termicità".Per Cané "il marchio Woolrich ha in se' un dna legato al mondo dell'outdoor, oggi l'interpretazione che abbiamo dato è più 'out-of-the-door', cioè la protezione dalle intemperie in ambienti sia urbani che nella natura. Il dna di Woolrich per noi è importantissimo ed è un punto di riferimento costante nello sviluppo del prodotto".