Plastica, Ciotti (Corepla): superare la sfida ideologica

Roma, 10 giu. (askanews) - "Serve un approccio tecnologico, dobbiamo superare la sfida ideologica plastica sì, plastica no". Lo ha affermato il presidente di Corepla Antonello Ciotti aprendo i lavori delle Giornate della Ricerca alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa."Ci sono molti esempi da parte della cosiddetta chiamata plastic free che poi invece spinge prodotti che sono molto meno sostenibili di quelli che si vorrebbero eliminare - ha proseguito Ciotti -. Per cui con queste Giornate della Ricerca che sono la continuazione ideale di quelle di un anno fa a Palermo ribadiamo la necessità di approccio tecnologico per superare i problemi consentendo allo sviuppo economico delle nostre aziende di convivere con gli obiettivi ambientali".