Poggio, Bayer: "Digitale: serve un cambio culturale e di mindset"

Monica Poggio, Amministratrice Delegata Bayer, è intervenuta all’incontro “The Frame, Human Innovation. Idee per nuovi leadership, leader per nuove idee” organizzato da KPMG in collaborazione con l’Economia del Corriere della Sera. Guarda l’intervista di Affaritaliani.it

Monica Poggio, Amministratrice Delegata Bayer: “Vogliamo persone più imprenditoriali in contesti gerarchici più verticali, ma questa è una contraddizione. Lo stimolo forte è avere la consapevolezza che a differenza delle macchine noi pensiamo e non dobbiamo smettere di farlo, non solo: noi pensiamo in maniera sistemica. Riuscire a recuperare una visione sistemica è quello che ci guida in azienda”.

La scelta delle parole non è banale: “Io in azienda non parlo più di cambiamento, parlo di trasformazione. Lavorare sulla trasformazione è uno dei compiti del leader, così come ritengo che un altro dei compiti del leader, al di là di cerare il consenso, credo sia proporre un senso, un significato di quello che sta succedendo”.