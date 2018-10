Poste Italiane e Cdp portano a scuola la cultura del risparmio

Roma, (askanews) - In un mondo globale, dove la finanza gioca un ruolo sempre più importante, l'educazione al risparmio deve iniziare dalla scuola. E' con questo obiettivo che Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti hanno lanciato un progetto, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, per promuovere la cultura e i valori del risparmio tra i più giovani. Un'iniziativa che nei prossimi quattro anni coinvolgerà oltre un milione di studenti tra i 6 e i 18 anni e circa 20mila scuole."Il risparmio che fa scuola", questo il nome del progetto presentato al ministero, arriva in occasione della 94esima giornata del risparmio, che si è svolta a Roma. A illustrarne i contenuti sono stati il ministro Marco Bussetti e gli amministratori delegati di Poste, Matteo Del Fante, e di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo.Nella circostanza è stato anche firmato un protocollo d'intesa per realizzare attività didattiche e informative allo scopo di spiegare ai ragazzi il valore del risparmio e i benefici di una corretta gestione finanziaria. Saranno impegnati anche gli insegnanti, che potranno a loro volta seguire in modalità e-learning un corso di formazione gratuito sul risparmio. A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è stato il ministro Bussetti."Fare acquisire ai nostri ragazzi - ha detto - le competenze di cosa significa risparmio, cosa vuol dire programmare, tutelarsi per il futuro. Un'attenzione anche a quello che è il loro mondo reale che già li impegna in piccoli acquisti o nella gestione delle loro piccole finanze".