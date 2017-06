Poste e Museo del Fumetto insegnano ai ragazzi i rischi del web

Cosenza, (askanews) - Poste Italiane e il Museo del Fumetto di Cosenza insieme contro i crimini informatici: è stato infatti organizzato un concorso dedicato agli studenti dei licei artistici, presentato nel corso del workshop "Il fattore umano e la cyber security" che si è svolto a Cosenza e promosso da Poste in collaborazione con la Polizia Postale."Il Festival del Fumetto 'Le strade del paesaggio' e Poste - ha detto Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto - presentano questo concorso che si svolgerà nelle scuole. E' una campagna legata al tema della cyber security. Abbiamo scelto una disegnatrice molto conosciuta tra i teenager che è Lorenza Di Sepio, che ha creato due personaggi che si chiamano Simple e Madama molto seguiti su web. Attraverso questi testimonial lanceremo delle tematiche legate alla cyber security".Scornaienchi ha aggiunto che nell'ambito dell'undicesima edizione del Festival del Fumetto, che partirà il 22 settembre a Cosenza, ci sarà un incontro in cui sarà presentato il progetto con la disegnatrice e i dirigenti scolastici del territorio. "La disegnatrice - ha aggiunto - sarà per una settimana nei licei artistici e negli istituti d'arte della regione per spiegare attraverso il fumetto i temi legati all cyber security".L'obiettivo è far produrre ai ragazzi "strisce dedicate a questo tema - ha concluso - il finale sarà un concorso a premi, a Roma. Vogliamo arrivare, attraverso il fumetto, alle nuove generazioni per indicare loro un uso consapevole del web".