Poste, Sotira: grandi investimenti azienda contro cyber crime

Cosenza, (askanews) - Poste Italiane ha adottato sistemi e tecnologie avanzate per tutelare la sicurezza delle comunicazioni digitali e contrastare il crimine informatico. "Stiamo agendo con una campagna di sensibilizzazione su tre fronti - ha detto Nicola Sotira, responsabile tutela delle informazioni di Poste - uno è un fronte interno. Anche nella nostra organizzazione bisogna aumentare il livello di consapevolezza degli strumenti digitali".Sotira ha ricordato che l'azienda "sta facendo formazione, lanciando delle applicazioni per capire la conoscenza di questi strumenti. Lo stesso stiamo facendo all'esterno". Poste collabora con "associazioni di categoria, il Museo del Fumetto col quale abbiamo un messaggio più specifico verso gli adolescenti e poi a Cosenza abbiamo un master con l'Università della Calabria, che diventerà permanente".Il manager di Poste ha comunque lanciato dei messaggi rassicuranti per i cittadini che ormai si affidano al web per effettuare le transazioni finanziarie. La sicurezza informatica in Poste è garantita. "Assolutamente - ha aggiunto Sotira - Poste è un'azienda che investe moltissimo su questo tema, è presentissima con investimenti davvero grandi sia in capitale umano che in tecnologie all'avanguardia".