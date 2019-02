Pozzi: ricerca, sicurezza, comunità, la Sostenibilità secondo PPG

Milano 4 feb. (askanews) - Proteggere e colorare il mondo per renderlo più bello: nel claim che accompagna il logo PPG non c'è solo il richiamo al core business aziendale (PPG è un colosso mondiale della chimica che produce vernici, smalti, rivestimenti e materiali speciali), ma anche l'indirizzo che l'azienda ha voluto dare alla sua strategia di Corporate social responsibily. Alessandra Pozzi, coordinatrice delle iniziative di Csr in Italia per il gruppo PPG ha spiegato la visione che anima i diversi progetti di sostenibilità già realizzati dall'azienda in cui opera partecipando alla tappa torinese del Salone della Csr.Attiva da 135 anni e presente in Italia con sei siti produttivi, la multinazionale statunitense ha presentato la propria esperienza sulla Csr, mostrando di affrontare senza esitazione la responsabilità di operare in un settore industriale - quello chimico - particolarmente delicato e dalle molteplici criticità, a cominciare da quella ambientali. Importanti in tal senso gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati alla sicurezza dei lavoratori e degli impianti, e dei prodotti in chiave ecosostenibile. Ma accanto all'innovazione, in Italia hanno avuto particolare riscontro proprio i progetti che coinvolgono i dipendenti con le comunità dei territori dove sono dislocati gli impianti, come il Colourful Communities che vede i lavoratori delal multinazionale adoperari per ridipingere e ripristinare scuole, ospdali monumenti delle comunità vicine agli impianti produttivi.In Piemonte, infine, nel 2018 PPG ha dato vita con altre aziende all'Alessandria Sustainability Lab, network di imprese del territorio per l'Agenda 2030.( luca.ferraiuolo@askanews.it )