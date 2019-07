Private equity, Castiglioni (HAT):protagonisti economia nazionale

Roma, 1 lug. (askanews) - "Il private equity sta avendo un ruolo sempre maggiore nell'economia nazionale. Sempre più investitori, istituzionali ma anche privati, guardano con interesse al nostro mondo".Lo sottolinea ad askanews Ignazio Castiglioni, amministratore delegato di HAT sgr, uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi che da oltre 10 anni supporta le piccole e medie imprese italiane nel loro percorso di crescita, presentando l'Investors Meeting 2019 in programma domani."Ne parleremo domani alla Luiss Business School a Villa Blanc a Roma - continua Castiglioni -, assieme a stakeholder importanti e ai responsabili dell'economia nazionale. HAT in questo mercato del private equity vuole giocare un ruolo da protagonista, con quattro fondi verticali dedicati a tecnologia e innovazione; crede che si possano creare non solo rendimenti elevati per gli investitori ma anche un ritorno a beneficio dell'intero paese".