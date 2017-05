Qvc lancia Next Lab, un progetto per le imprese al femminile

Milano (askanews) - Un percorso di supporto e formazione che aiuti le giovani startup al femminile ad andare con successo sul mercato: è "Qvc Next Lab", progetto lanciato in Italia da Qvc, piattaforma multimediale di shopping e intrattenimento nata negli Stati Uniti e presente in 7 Paesi del mondo con oltre 14 milioni di clienti e 8,7 miliardi di dollari di fatturato globale. È l'evoluzione di "Qvc Next", programma di accelerazione di impresa che punta a valorizzare l'imprenditoria femminile in Italia. Paolo Penati è amministratore delegato di Qvc Italia."Il progetto è nato nell'aprile del 2016 e nell'arco di un anno abbiamo incontrato circa 350 aziende, 280 hanno presentato le proprie proposte, sul canale ne abbiamo portato una quindicina e con altre 50 stiamo dialogando". "L'idea è quella di occupare l'ultimo miglio, quel pezzo che va dal momento in cui il pezzo è stato pensato e realizzato al momento in cui arriva al mercato: noi portiamo queste idee e prodotti al mercato rendendoli accessibili a un pubblico ampio"."Qvc Next Lab" prevede 4 giornate di incontri, partite dallo spazio Copernico di Milano, in collaborazione con The European House Ambrosetti: a disposizione delle 13 startup selezionate c'è un comitato di mentor formato da imprenditrici e manager di successo, che condividono la propria esperienza e offrono consigli su scelte strategiche e sviluppo del business."L'obiettivo non è solo portare le nuove start up sui nostri canali, anche perchè alcune vendono o hanno creato dei servizi e noi vendiamo prodotti, ma è stata una scelta per dare supporto a un mondo di imprenditoria femminile che secondo noi deve avere il giusto spazio".Qvc Italia fa da apripista all'interno del gruppo con un progetto che è stato selezionato come una buona pratica da diffondere dal Consiglio d'Europa, come ha spiegato Elena Centemero, presidente della commissione Equality and non discrimination."Nasce in Italia perchè l'idea è venuta a noi ma già è stata messa in agenda da altri Paesi: diversi colleghi sono venuti a capire come abbiamo costruito questo modello e soprattutto quale ruolo vogliamo giocare nell'ecosistema delle startup".Il percorso si conclude il 20 e 21 luglio a Tel Aviv, capitale mediterranea dell'innovazione e delle startup, dove le protagoniste potranno fare esperienza ed incontrare le loro colleghe imprenditrici.