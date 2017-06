Ragaglini: Russia è mercato in piena espansione dove investire

Mosca (askanews) - Se lei fosse un imprenditore in Russia, in quali settori investirebbe? Risponde l'ambasciatore italiano a Mosca, Cesare Maria Ragaglini."Se fossi un imprenditore italiano, investirei in Russia. Oggi vediamo che le imprese italiane hanno investito molto sull agroindustria, sulla meccanica e sulla sanità e la farmaceutica. Ma tenuto conto di questa politica di diversificazione dell'economia e di ammodernamento dell economia delle autorità russe, non ci sono settori preclusi alle nostre aziende, sia per la capacità manageriale che hanno, sia per la tecnologia che possono mettere a disposizione. Non ci sono quindi settori dove le imprese italiane non possono investire, e consiglierei vivamente di farlo, perché in questo momento le opportunità sono straordinarie. In termini di benefici, che sono fiscali, politici, amministrativi. Ma anche la possibilità di investire nelle zone economiche speciali, dove questi incentivi sono ancora più accentuati. E' un mercato di 150 milioni di abitanti in piena espansione, quindi è un momento particolarmente favorevole. E le imprese italiane hanno la strada spianata per farlo, oltre che un importante assistenza dal sistema istituzionale italiano".