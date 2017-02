Russia, viaggio nell'impero elettrodomestici creato da Merloni

Roma, (askanews) - Viaggio a Lipetsk nell'impero degli elettrodomestici creato da Merloni sul posto: quella che oggi è Whirlpool, ma che si è affermata con il marchio Indesit, il più noto marchio italiano in Russia per anni e anni.La superficie occupata dalla fabbrica raggiunge i 25 chilometri quadrati. Ancora oggi continua a dominare il mercato, riuscendo a raggiungere picchi di produzione di 8.000 pezzi al giorno.A far da cicerone a un gruppo di giornalisti è stato il direttore del sito industriale, Francesco Celentano: "Abbiamo un importante penetrazione del mercato e stiamo consolidando la nostra posizione con lanci di nuovi prodotti che avveranno nel 2017 e 2018 - ha spiegato -Nel periodo 2004-2007 abbiamo avuto un'importante crescita di volumi, c'è stato poi subito nel 2004 il lancio della piattaforma washing, lavatrici prodotte qui in Russia, da lì in poi la nostra presenza sul mercato si è consolidata anche nella parte di lavatrici. Adesso abbiamo fatto un 2016 con la seconda parte dell'anno molto buona, chiuso con risultati ottimi e stiamo preparando il lancio dei nuovi prodotti che avverrà nel 2017".