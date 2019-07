Salario minimo, Lusetti (Legacoop): prima legge su rappresentanza

Treia, 6 lug. (askanews) - "Il salario mminimo non va demonizzato ma rediamo ci siano delle priorità rispetto al salario minimo, come il dare valore universale alla contrattazione nazionale fatta con le principali organizzazioni di rappresentanza". Lo ha ribadito Mauro Lusetti, presidente nazionale Legacoop, a Treia in occasione della giornata conclusiva del seminario estivo della Fondazione Symbola, dove ha annunciato l'ingresso di Legacoop tra i soci Symbola proprio nella Giornata mondiale della Cooperazione.C'è un tema della rappresentanza in quanto tale - ha aggiunto -, al Cnel sono depositati oltre 900 contratti firmati e sottoscritti da sigle quasi sempre inesistenti che danno la stura al dumping contrattiuale. Quindi crediamo che il salario minimo non vada demonizzato ma prima di parlare di salario minimo bisogna che parliamo di legge sulla rappresentanza e di valore universale dei contratti nazionali firmati dalle sigle più rappresentative".