Salesforce, duemila società al Basecamp per le soluzioni digitali

Milano, 28 mag. (askanews) - Accompagnare le imprese nella digitalizzazione, avvicinare le aziende italiane al mondo dell'industria 4.0. Salesforce ha riunito a Milano oltre duemila società che hanno potuto guardare da vicino le soluzioni digitali della multinazionale statunitense, risposte pensate per rinnovare le relazioni tra aziende e clienti. Sul palco del Basecamp di Milano, Keith Block, co-ceo di Salesforce, insieme al country leader italiano, Federico Della Casa."Salesforce - ha spiegato Della Casa - accompagna le aziende nel percorso di rinnovamento digitale, offrendo una piattaforma unica per gestire in modo completamente nuovo le relazioni con i clienti. Noi abbiamo un'unica piattaforma che viene ritagliata per le esigenze diverse: quello che dico sempre è che Salesforce viene utilizzato da gommisti e parrucchieri e anche dalle più grandi aziende del mondo. È sempre la stessa piattaforma, offerta in modo diverso". Un cammino verso la digitalizzazione che affascina le imprese italiane, convinte a scommettere su innovazione e tecnologia per competere nel mercato sempre più internazionale. "Una volta tanto, l'Italia per Salesforce è la regione che sta crescendo di più a livello europeo. Questo testimonia che c'è una grande spinta al cambiamento in Italia. Come cambia l'Italia? In virtù della propria struttura industriale: poche grandi aziende e tante aziende piccole e medie. L'Italia non è un paese che è meno avanti rispetto ad altri, tutt'altro. E noi seguiamo le aziende in questo cammino".Il gruppo Green Network, fornitore di luce e gas in Italia e Inghilterra, è tra chi ha scommesso sulla digitalizzazione per migliorare la relazione con i clienti. Sabrina Corbo, co-fondatore del gruppo Green Network. "Noi - ha detto Corbo - dobbiamo innovare la customer expirience, dobbiamo intervenire su una comunicazione digitale con il cliente perché è lì che il cliente ti ha cercato. L'innovazione è qualcosa che dobbiamo abbracciare nel nostro business perché non abbiamo altra scelta. Da imprenditore italiano - ha aggiunto - so che questa è la via. Si è iniziato, un po' in ritardo rispetto a paesi come l'Inghilterra, ma l'Italia sta correndo e sta superando anche gli altri: tutti quanti noi siamo diventati sempre più digitali e questo è importante riconoscerlo". Con l'obiettivo di rendere sempre più facile e fruibile l'accesso alle piattaforme digitali.