Salone Auto/A Parigi anteprima mondiale della nuova Bmw Serie 3

Parigi, (askanews) - Bmw cattura l'attenzione del Salone di Parigi con la presentazione in anteprima mondiale della nuova Serie 3 berlina. Giunta alla settima edizione, la Serie 3 è uno dei modelli di maggior successo della casa di Monaco a livello globale. La vettura, ha spiegato Sergio Solero presidente e Ad di Bmw Italia, si presenta completamente rinnovata sia all'esterno sia all'interno con nuovi motori e tanta tecnologia. A partire da Id 7, il nuovo sistema operativo con intelligenza artificiale, completamente configurabile e aggiornabile over the air, cioè da remoto come fosse uno smartphone. La nuova Serie 3 sarà disponibile in Italia dalla primavera del 2019, insieme a un'altra novità attesa dal mercato: la Z4 roadster caratterizzata da un look ancora più sportivo, con un nuovo frontale, e da nuove motorizzazioni Entro fine anno, a novembre, invece sono attese sul mercato italiano le altre due novità Bmw presentate a Parigi: la nuova Serie 8, una super coupé esclusiva ed elegante dal forte dna sportivo, e la X5, da sempre leader indiscussa di segmento e capace, grazie a un nuovo pacchetto off road, di sfruttare al meglio le doti da fuoristrada senza rinunciare al piacere di guida e alle prestazioni on road.