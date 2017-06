Scuola, tutto l'impegno di TotalErg per i cittadini del futuro

Roma, (askanews) - "TotalErg ha un rapporto con la scuola che viene da lontano, perchè da tanti anni siamo impegnati in una serie di attività di formazione nei confronti degli studenti, in particolare delle scuole elementari e medie. Questo perchè riteniamo che investire sui giovani significa investire sul futuro, i giovani sono infatti i cittadini del futuro ed è dunque nostro dovere, come è dovere di tutte le istituzioni, lavorare e investire su quelli che saranno gli adulti del futuro".Lo ha affermato Sebastiano Gallitelli, Direttore Rete di Totalerg, in occasione della cerimonia di "adozione" della Scuola Alessandro Luzio di San Severino Marche, comune in provincia di Macerata colpito dal terremoto dello scorso ottobre. Per questo motivo TotalErg ha deciso di destinare un contributo per la realizzazione di un villaggio scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria. La scuola dunque al centro dell'azione di TotalErg, come ha spiegato ancora Gallitelli:"Siamo in una fase di forte investimento sulla comunità scolastica, ed abbiamo deciso per questo di introdurre la scuola all'interno dei nostri programmi commerciali varando il piano In viaggio per la scuola, un modo di coinvolgere anche i nostri clienti verso attività di sostegno nei confronti dello sviluppo e della crescita della comunità scolastica".