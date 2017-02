Shauff (Aeb): economia russa crescerà di almeno l'1,5% nel 2017

Mosca, (askanews) - "Come Associazione di business europeo (Aeb) abbiamo notato che la situazione in Russia è migliorata per quello che riguarda lo sviluppo economico, dopo la recessione degli anni scorsi. Ne deduciamo che in questo 2017 l'economia russa crescerà, almeno di un 1,5%. Vediamo anche che l'umore dei nostri associati è migliorato, mentre un anno o un anno e mezzo fa il periodo e dunque l'umore era molto più complesso. Il mercato dell automobile è migliorato, altri mercati stanno ripartendo: insomma la previsione, molto probabilmente, è favorevole". Lo ha detto Frank Schauff, ceo dell'Associazione di Business Europeo (AEB).