Sicurezza stradale, se le aziende sono più esigenti del Codice

Roma, (askanews) - "La cultura della sicurezza si cambia con la collaborazione di tuttii soggetti coinvolti, pubblica amministrazione, forze dell'ordine, grandi e medie aziende, e tutti i cittadini". E' quanto ha sottolineato Veruska Bucchiarone, Responsabile Ambiente, salute e sicurezza di TotalErg, in occasione di una tavola rotonda dedicata al tema della sicurezza stradale al Giffoni Film Festival."Un'azienda come TotalErg cosa può fare allora? Per noi innanzitutto la sicurezza è un valore, e lo dimostriamo con tante iniziative - ha aggiunto Veruska Bucchiarone -. Per sicurezza intendiamo la sicurezza dei dipendenti, dei forniitori, dei nostri clienti"."Faccio un esempio: abbiamo delle procedure interne per chi guida le auto aziendali che sono addirittura più protettive rispetto a quello che prevede il Codice della strada. Noi ai guidatori delle auto aziendali non permettiamo l'utilizzo del telefono cellulare neanche con l'ausilio degli auricolari e dei sistemi viva voce a mano libera", ha concluso Bucchiarone.