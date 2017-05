Sogei, ecco come nasce la dichiarazione precompilata

Roma, (askanews) - Come nasce annualmente la dichiarazione precompilata? Quali sono i dati che concorrono alla precompilazione della dichiarazione? Come agiscono il sistema e le infrastrutture telematiche, soprattutto in materia di sicurezza e resilienza durante ilprocesso e i suoi picchi? Con Sogei, la società di InformationTechnology interamente controllata dal Ministero dell'Economia edelle Finanze, ecco un breve viaggio alla scoperta delfunzionamento di questo strumento fiscale innovativo.A spiegare genesi e funzionamento, nelle sue fasi principali, èil dottor Maurizio Verginelli, responsabile entrate e Gdf diSogei. "La prima è la fase di ingestion dei dati, ovvero l'acquisizionedei dati, che dura fino al 10 marzo. Poi c'è una fase diprocessing, in cui questi dati vengono elaborati e aggregati sulsingolo soggetto e sulla famiglia fiscale. La terza fase è quelladel verify, ovvero del testing delle informazioni che dura finoal 2 maggio, e dal 2 maggio mettiamo a disposizionel'applicazione per poter essere modificata o accettata dalcontribuente".Una ulteriore gestione è quella dei dati sanitari, comesottolinea la Dottoressa Carla Ramella, responsabile Dogane,monopoli, sanità e interni di Sogei. "Per quanto riguarda le spese sanitarie parliamo di dati estremamente parcellizzati perché dobbiamo considerare che sono circa 250 mila i soggetti che inviano i dati al sistema. Un invio possibile per tutto l'anno, anche se i 700 milioni di documenti che arrivano sono concentrati nel mese di gennaio che è l'ultimo mese che noi abbiamo a disposizione. Il 31 gennaio chiudiamol'accettazione dei dati e apriamo dai primi di febbraio fino allafine del mese la cosiddetta applicazione per l'opposizione.Ovvero, i cittadini che desiderano cancellare dei dati, noninviandoli all'agenzia delle entrate ai fini della precompilata,possono accedere al sistema e cancellarli".Alla base di tutto c'è il sistema che è stato predisposto per iltrattamento dei dati e la gestione della precompilata. A indicaregli elementi principali della macchina informatica è l'ingegnerLuca Bargellini, responsabile tecnologiche e innovazione diSogei."Elementi di sicurezza e resilienza dell'informazione, cioècapacità di rispondere a possibili malfunzionamenti sono glielementi che caratterizzano la piattaforma che Sogei utilizza persupportare questo servizio così importante. Mi preme anchesegnalare che il cuore del sistema è rappresentato da unainfrastruttura che quando Sogei ha acquisito all'avvio dellaprecompilata rappresentava lo stato dell'arte della tecnologiadei sistemi cosiddetti convergenti, che rappresentano di fatto unced in un rec. Dunque connettività, infrastruttura dimemorizzazione e storage e capacità elaborativa. Per favoriretutti gli elementi di cui abbiamo parlato, resilienza, capacitàelaborativa e potenza di calcolo".Infine, guardando al futuro si lavora già per la precompilataper le partite IVA.