Solfaroli Camillocci, Enel: "Entro il 2050 decarbonizzazione completa"

“Parlando di futuro non si può non parlare delle sfide globali che ci attendono, in particolare quelle del cambiamento climatico. In questo Enel ha da tempo posto degli obiettivi ambiziosi, cioè quelli di arrivare entro il 2050 alla completa decarbonizzazione e quindi all’energia prodotta solo da fonti rinnovabili e senza emissioni CO2", ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Luca Solfaroli Camillocci, Responsabile Power Generation Enel Italia, "Questa è una sfida globale, ma anche italiana perché gli obiettivi che il Paese si è dato sono ambiziosi, ma raggiungibili se ci sarà una risposta del sistema paese. In questo Enel può dare delle soluzioni, accompagnare verso la transizione energetica, anche per le aziende che utilizzano energia, con soluzioni di mobilità elettrica, efficienza elettrica o anche diagnosi su consumi elettrici, questo può diventare un vantaggio competitivo per tutte le aziende che utilizzano energia perché potranno utilizzarla in modo più sostenibile.”