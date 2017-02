Space economy, Amoroso: siamo protagonisti del settore

Roma, (askanews) - Thales Alenia Space Italia riveste un ruolo di primo piano nel settore della Space economy. Lo ha detto Donato Amoroso, ad della società joint venture tra Finmeccanica e Thales, a margine di un convegno sulla Space economy organizzato da Airpres e Formiche. "Noi ci inseriamo come protagonisti. Abbiamo dato il via a una filiera industriale italiana. Questa filiera industriale italiana l'abbiamo stimolata noi e messa al tavolo creando le condizioni per dare seguito a questo progetto di space economy attraverso la realizzazione del primo progetto e quindi siamo pronti a portare avanti questo nuovo modello e a validarne i contenuti come buon foriero per tutte le iniziative successive".