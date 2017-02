Space Economy, Calenda: pronti 500 mln per investimento 1,1 mld

Roma, (askanews) - Il governo ha pronti 500 milioni di incentivi per il settore della Space economy che traineranno un investimento complessivo da 1,1 miliardi. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine di un convegno proprio sulla Space economy. "Abbiamo appena varato un incentivo che è sostanzialmente a valere un pezzo sui fondi europei e un pezzo sui fondiregionali che cuba 500 milioni di euro per un investimento complessivo stimato di 1,1 miliardi che va a fare esattamente questo lavoro. Cioè identificare i driver di sviluppo dell industria ai quali si aggancia l industria privata. Qui a differenza che negli altri settori, il ruolo del settore pubblico nell indirizzo e nell aggancio con i grandi filoni europei della space economy è fondamentale perché non si può contare semplicemente solo sul lavoro delle imprese che vanno in ordine sparso. E un settore molto legato agli investimenti pubblici".