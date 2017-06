Spief sullo sfondo miglioramento economia russa

San Pietroburgo, (askanews) - La situazione per l'economia russa appare in miglioramento. Lo prevede l'Associazione di business europeo Aeb, la più potente lobby di business straniero a Mosca. I principali segnali sono dal mercato delle automobili che è cresciuto del 7% in aprile, per il secondo mese di fila, dopo numerosi anni in negativo. Nonchè gli scambi tra l'Ue e la Russia, che hanno visto un salto nei primi tre mesi dell'anno rispetto all'omologo periodo del 2016.Più in particolare nel 2017 l'indice AEB-GfK è cresciuto di 21 punti dal 2016 e ora si attesta a 141 punti su un massimo di 200 previsti, quindi le aspettative sono in miglioramento. In sostanza nel 2017, il numero di aziende europee che prevedono una crescita dell'economia russa nella prospettiva a breve e medio termine sono aumentate notevolmente rispetto allo scorso anno. La percentuale di coloro che intendono aumentare i loro investimenti nel Paese è quasi raddoppiata. Questo è sullo sfondo dell'attuale miglioramento della situazione e di maggiori aspettative sugli indicatori di business. Come dichiara Frank Schauff, Ceo dell'Associazione di business europeo Aeb:"Non sono stati tempi facili gli ultimi 2 o 3 anni. Avevamo visto una recessione per l economia russa che non era così profonda ma abbastanza lunga, con tre anni di crescita negativa. Ora ci aspettiamo un miglioramento. Per il 2017 abbiamo fatto alcune statistiche: sul mercato russo delle auto noi vediamo che la situazione in marzo e aprile la situazione è migliorata e c è stato un miglioramento. Così anche per i materiali da costruzione. Noi possiamo aspettarci dunque una crescita di 1 o 1,5%. Le compagnie in sostanza si sono adattate alle sanzioni, ma devo dire che la maggioranza le compagnie che hanno a che fare con la Russia, che lavorano con la Russia e che investono in Russia hanno continuato a farlo. E stiamo parlando dell 80% dei nostri associati .