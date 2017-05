Start Up, partner strategici entrano nel capitale LVenture Group

Roma, (askanews) - Luigi Capello, amministratore delegato di LVenture Group, holding di partecipazioni che investe in startup innovative, spiega l'operazione di aumento di capitale da 1,9 mln di euro riservato ad alcuni investitori strategici, tra cui Università Luiss, Sara Assicurazioni e Zenit SGR."Sono qui per rappresentarvi l'operazione deliberata oggi dal nostro Consiglio d'amministrazione, ovvero un aumento di capitale riservato ad alcuni parnter strategici, in particolare entreranno nel nostro capitale l'Università Luiss, il Gruppo Sara Assicuraizoni e alcuni investitori finanziari, tra cui Zenit Sgr. Dai nomi che avete visto (l'università, un gruppo industriale, un gruppo finanziario - ha sottolineato l'Ad - si può capire che si tratta di un grosso indice di creazione di sviluppo del nostro ecosistema di venture capital. Le risorse finanziarie che verranno raccolte dalla nostra società sono circa 1,9 milioni di euro. Queste risorse finanziarie ci serviranno ovviamente per finanziare lo sviluppo della nostra società, delle nostre startup al fine di creare un rapido e importante valore per tutti nostri azionisti".