Start Up, tutto pronto per DigithON 2017

Roma, (askanews) - Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera e parlamentare Pd, presenta negli studi di askanews DigiThon, interessante iniziativa nel settore delle start up che si terrà a fine giugno a Bisceglie e Barletta di cui Boccia è promotore. Start Up dunque come strumento per rivitalizzare l'economia meridionale.Siete alla seconda edizione, più una prima "numero zero":"Una seconda edizione piena, di fatto è però il terzo anno. L'obiettivo rimane lo stesso e si consolida. Mi piacerebbe da qui a 10 anni che questo diventasse un appuntamento per le idee e l'innovazione nel digitale, per le start up, scherzando direi così come lo è Sanremo per la Canzone. Ogni anno arrivano alcune centinaia di domande sul portale DigiThon, c'è un comitato scientifico nazionale ed internazionale, professori ma anche rappresentanti delle aziende che sostengono la manifestazione, tra cui Google, Facebook, le italiane Mediaset, Poste, Telecom. Il comitato scientifico è comunque completamente autonomo, a gestire ci sono invece volontari, la politica nel mio caso non c'entra nulla. Ho messo su questo evento sulla base dei miei studi, pensando ad un evento annuale che consentisse al Sud di essere in quel momento il luogo in cui gli investitori vanno. L'anno scorso è andato molto bene, l'azienda che ha vinto ha già mosso i primi passi, ce ne sono altre che hanno raccolto capitali e sono sul mercato. Noi dobbiamo fare proprio questo, creare questo appuntamento annuale che sia anche però rivolto alla discussione sugli scenari, ed in questo senso la maratona, l'hackathon, si terrà nei giorni 23 e 24, mentre il 22, 24 sera e 25 giugno ci sono dei dibattiti. Gli ospiti li diremo in una conferenza stampa con Confindustria partner del progetto a fine maggio. E' un confronto su dove va il mondo e il capitalismo al tempo del digitale".Quante start up contate di presentare?"Ci poniamo come tetto 100, comunque non meno di 70, dipendendo dai progetti, comunque tutte quelle meritevoli di incontrare una platea di investitori accorsi per valutare eventuali finanziamenti".