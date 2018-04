Svolta di Cattolica Assicurazioni: apertura ai Soci di capitale

Verona, (askanews) - La svolta di Cattolica Assicurazioni: la compagnia assicurativa guidata da Paolo Bedoni a Verona ha approvato il nuovo Statuto sociale che include alcune modifiche tra cui il nuovo sistema di governance monistico, e la riduzione del numero di Consiglieri a 17 esponenti. Cattolica ha inoltre confermato il proprio modello cooperativo, temperato con un apertura ai Soci di capitale.Il presidente, Paolo Bedoni: "Non abbiamo fatto altro che invitare i soci di capitale a diventare soci, cioé gli azionisti che prima rimanevano alla finestra e facevano investimento sul nostro titolo, oggi hanno la possibilità diventando soci di partecipare alla governance di Cattolica. Credo che sia davvero una cosa importante, un cambio di passo ma anche un segnale importante verso il mercato. Con questa riforma intendiamo dire, oggi nessuna impresa riesce a fare investimenti, sviluppare, andare sul mercato se non ci sono apporti di capitale, se non sei sano, solido. L'unico elemento non è cancellare il socio, ma invitare l'azionista a diventare socio. Credo sia una cosa che cambia il passo perché non esiste fuori che una cooperativa si doti del monistico; saremo la prima cooperativa in Italia a farlo, la prima compagnia d'assicurazioni a farlo, siamo nelle condizioni con questa riforma sull'impianto statutario e non solo, di fare dottrina su tutto quanto governa il mondo della cooperazione.SULLA DOMANDA A MINALI:L Assemblea ha anche nominato Consigliere Alberto Minali:itw minali4:55-5:35E' una forza tranquilla direi; l'Assemblea ha approvato quasi all'unanimità tutto quello che abbiamo proposto, quindi una forte adesione e un forte collegamento con la base soci. Chi ventilava la possibilità di una Cattolica che andasse allontanandosi dalla base soci avrà visto con questa assemblea che è un'ipotesi non confermata. Approvare una riforma statutaria con il 99% credo che non si sia mai visto.