Symbola, Realacci: crisi climatica opportunità nuova economia

Treia, 6 lug. (askanews) - Al seminario estivo di Symbola "c'è chi ha detto, purtroppo, che quello che nel passato hanno fatto le guerre può essere rappresentato dalla sfida del clima". Un cambio di paradigma obbligato, verso una nuova e ineludibile economia green, è uno dei messaggi più forti che il presidente di Fondazione Symbola rilancia dall'appuntamento di Treia. "Vale per il mondo, è uno dei motivi per cui la Cina si è messa in movimento, vale per l'Italia. E vale per l'Europa, che ha bisogno di una nuova missione, di una nuova anima - ha spiegato Realacci -. La crisi climatica può essere questa missione, senza l'Europa gli accordi di Kyoto per il contenimento dei gas serra sarebbero morti".Per Realacci "oggi l'Europa è sbandata, non si tratta solo di far funzionare le istituzioni che ci sono ma di scaldare i cuori dei cittadini europei, che sanno che il pericolo del clima è anche l'opportunità di una nuova e migliore economia".