Tav, Sangalli: Sì alla Torino-Lione per un'Italia più accessibile

Roma, 6 mar. (askanews) - "Sì alla Tav Torino-Lione e sì alle opere necessarie per un sistema di trasporto più economico, più rapido, più sicuro, più sostenibile. Insomma, sì a un'Italia più accessibile".Lo ha ribadito il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, a margine di una conferenza sulle città."Il nostro paese ha bisogno di più crescita, più occupazione e più investimenti - ha spiegato Sangalli -. Innanzitutto investimenti infrastrutturali per sanare carenze che pesano tanto sugli scambi commerciali e sul turismo e che più in generale fanno perdere al paese 34 miliardi di euro di Pil all'anno".