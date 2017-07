TUI: piena operatività per la piattaforma che integra volo+hotel

Milano (askanews) - Volo+Hotel in un solo clic l'accesso ai servizi di circa 120 mila alberghi e alle opportunità di viaggio con oltre 50 mila voli: è ormai in piena operatività la piattaforma B2B di TUI Italia, azienda del settore turistico che fa capo al gruppo tedesco TUI AG. La piattaforma - avviata in febbraio - è un tassello strategico del percorso di ulteriore sviluppo dopo l'amalgama, in Italia, con il brand "Viaggi del Turchese""Lte è il nuovo progetto del gruppo TUI a livello internazionale, è una piattaforma dove si possono trovare hotel e volo+hotel - spiega Quirino Falessi, direttore commerciale TUI - Quindi è un nuovo sistema del gruppo Tui di approcciare i nuovi mercati internazionali, al momento è sviluppato e pronto in Spagna, in Italia, e prossimamente in Brasile, in India, in Portogallo e via dicendo".Dal punto vista tecnologico e commerciale, il nuovo portale concretizza un progetto in continuo sviluppo. "Per la piattaforma volo più hotel abbiamo tutte le compagnie caricate su Amadeus, parlo di voli di linea. - prosegue Falessi - In futuro ci saranno anche i voli low-cost. E per gli alberghi in tutte le destinazioni del mondo. Poi dovrebbe essere pronta l'opportunità di avere delle esclusive TUI sulla piattaforma; quindi marchi come Sensimar, Suneo e Robinson. E ancora altri marchi".Al traguardo della stagione estiva, TUI si mostra fiduciosa per l'andamento complessivo dell'anno, che comunque si inserisce in un periodo complesso per il turismo internazionale. "Come programmazione TUI Italia Viaggi del Turchese, posso dire che si sta riprendendo e dando buoni segnali il prodotto Marsa Alam. E adesso ci sta dando delle soddisfazioni - conclude il direttore commerciale TUI - Una ripresa per le crociere ancora timida. Poi per Capo Verde, destinazione nuova per TUI Italia, vediamo che è una destinazione che può dare soddisfazioni abbiamo un'ottima struttura, il Belo Horizonte, da poco ristrutturato con nuova assitenza e animazione e secondo noi potranno venire da li degli ottimi numeri".