Turismo russo in crescita, l'Italia è la meta top in Europa

Mosca, 12 Mar. (askanews) - Il turismo russo in Italia è in sensibile crescita, non solo con i numeri grazie a un'offerta molto articolata. I servizi stanno diventando più focalizzati. Sempre più operatori parlano russo, e riescono a offrire prodotti andando incontro alle esigenze del cliente, ad esempio, con pacchetti terme e bellezza. Insomma su misura, proprio come un vestito di alta sartoria, come ci spiega l'ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano: "Quest'anno l'Italia si è presentata in forze alla fiera del turismo di Mosca Mitt con 10 regioni che hanno lavorato in sinergia con l'ENIT, 10 società di servizi per un totale di 800 m espositivi. La ragione della attenzione è presto detta: il turismo russo in Italia sta crescendo in maniera costante. L'ultimo anno è cresciuto del 4,5%". Il nostro Paese ha calibrato bene la proposta, ed è stato premiato. Primeggiando anche rispetto ad altre mete europee come Spagna e Francia."E sono aumentati, e questo è molto importante, anche i collegamenti aerei diretti, da molte città russe verso molte città italiane quindi tutto questo spiega perché l'Italia è diventato il primo paese, la prima destinazione per i russi in Europa E la terza nel mondo, dopo Turchia e Thailandia".