Welfare aziendale, Damiano: tendenza che va sviluppata

Roma, (askanews) - Gli strumenti fiscali a favore del welfare aziendale attraverso la detassazione, "ribaditi nell'ultima Stabilità", intercettano una "tendenza che va assolutamente sviluppata".Lo ha evidenziato ad askanews Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera, a margine di un convegno a Roma sulla figura di Giorgio Usai."Penso che il modello contrattuale del futuro debba mantenere il contratto nazionale come contratto cornice e sicuramente potenziare la contrattazione decentrata di aziende del territorio basata sui temi della produttività e della redditività - ha spiegato Damiano -. Del resto il ministero del Lavoro ha recentemente censito oltre 16000 accordi aziendali o territoriali che riguardano i temi della produttività, li ha certificati e quindi riconosciuti come in grado di avere poi le detassazioni previste dalla legge".