Welfare aziendale, Montezemolo: è rapporto moderno e innovativo

Roma, (askanews) - "Ho sempre cercato, in modo particolare nei 23 anni in cui ho gestito la Ferrari, di mettere al centro le collaboratrici e i collaboratori dell'azienda che poi sono il patrimonio di qualunque imprenditore".Lo afferma Luca Cordero di Montezemolo ad askanews commentando lo sviluppo del cosiddetto welfare 4.0, aziendale e contrattuale, a margine di un convegno sull'opera di Giorgio Usai."Mai come in questo momento in cui è difficile fare impresa in Italia e dove sento parlare di tanti temi che non affrontano veramente con vigore quello più importante che è la crescita - aggiunge Montezemolo - c'è necessità di un rapporto innovativo, moderno, di maggior coinvolgimento. Partendo dal presupposto che si è sulla stessa barca con i nostri collaboratori, chiedendo a loro dei sacrifici da una parte ma dall'altra operare per metterli in condizione di raggiungere gli obiettivi che sono dell'azienda e di chi ci lavora, e di averne le stesse soddisfazioni che sono le stesse che ha l'imprenditore e che devono avere anche loro".