Welfare Day, De Rita: in sanità oggi c'è arbitraggio del singolo

Roma, 13 giu. (askanews) - "Parliamo di un cambiamento rispetto al precedente decennio tutto giocato sul pubblico e privato. Il primato del pubblico e invece la crescita della spesa privata. Oggi, questa separazione non è così netta, c'è un comportamento particolare, e ci sono tre categorie di persone: quelle che si accorgono che la listadi attesa è troppo lunga e si adattano, aspettando, quelli che sirassegnano e non si curano e quelli che si rivolgono al privato.Significativi i 13 milioni di persone che chiedono la doppiaopinione, pubblico - privato. Questa trasformazione lenta che c'èstata in 10 anni, diventa ancora più netta per l'arbitraggio delsingolo, è il singolo il vero principe del gioco sanitario trapubblico e privato". Lo ha detto Giuseppe De Rita, presidente delCensis, commentando il IX Rapporto Rbm-Censis sulla sanitàpubblica, privata e intermediata presentato oggi al Welfare Day.