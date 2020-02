Wind Tre, Hanssen: Servizi all'avanguardia con la Super Rete

Roma, 6 feb. (askanews) - Negli studi di Askanews Benoit Hanssen, manager di grande esperienza internazionale, e Chief Technology Officer diWind Tre, la compagnia guidata da Jeffrey Hedberg, fa il punto su innovazione tecnologica nel mondo delle telecomunicazioni, le nuove reti, le nuove super reti e, soprattutto, su questa Super Rete di Wind Tre. Dopo una serie dinotevoli investimenti, che ha messo in campo Wind Tre negliultimi mesi, adesso è una realtà costituita da un networkcapillare e resiliente con circa 20.000 siti di trasmissione. Cene può parlare, dottor Hanssen?"Negli ultimi anni, dopo la fusione tra Wind e 3, abbiamorealizzato notevoli investimenti e lavorato molto per ilconsolidamento del network. Siamo ora giunti alla fase conclusivadei lavori, abbiamo quindi una rete unica che, con circaventimila siti, ritengo sia tra le migliori in Italia con servizi4G disponibili in tutto il Paese".Ci sono delle parole chiave che è anche importante spiegare perfar capire la tecnologia fino a che punto si spinge, una diqueste sicuramente riguarda il cosiddetto 5G. Che significa "5G-Ready" per quanto vi riguarda?"Grazie ai recenti investimenti degli ultimi anni, abbiamo avutol'opportunità di acquistare attrezzature che sono già, dal puntodi vista tecnologico, pronte per essere aggiornate al 5G. Pernoi, ciò significa, quindi, poter sviluppare molto rapidamenteuna versione del software sulla rete già esistente e, in questomodo, attivare i servizi 5G. Infatti, nei prossimi mesi,inizieremo con questo processo e contiamo di finire in brevetempo la realizzazione di tutta la nostra rete con questa nuovatecnologia. Il "5G ready" significa, infatti, poter procederevelocemente per offrire i nuovi servizi ai nostri clienti".Un'altra cosa che interessa sicuramente i nostri utenti, lepersone che ascoltano quest intervista, è la cosiddettatecnologia "Voice over LTE". Anche qui, ci può dare unaspiegazione, in cosa consiste, quali sono gli aggiornamenti, gliavanzamenti dal punto di vista tecnologico, che Wind Tre ha messoin campo?"La nuova rete è caratterizzata, in generale, da una eccellenteaffidabilità del servizio voce ed è anche approntata per illancio del servizio VoLTE , "Voice over LTE", che è un nuovo mododi gestire le chiamate vocali dal punto di vistainfrastrutturale. Il "Voice over LTE" permetterà di incrementareulteriormente la qualità delle chiamate in termini di tempo diinstaurazione e di qualità vocale".Un'ultima domanda riguardo l'Information Technology, cosa stafacendo Wind Tre, alla fine di un lungo processo che l'ha vistaanche protagonista sul campo?"Ovviamente, non abbiamo realizzato solo la rete unica ma, inoccasione della fusione, abbiamo anche rinnovato, modernizzato edeffettuato grandi investimenti sui nostri sistemi IT. Inparticolare, abbiamo investito in automazione, intelligenzaartificiale e servizi self-service per i nostri clienti. Adesempio, grazie all utilizzo di una semplice App sullosmartphone, i clienti potranno gestire le funzionalità inautonomia e quando preferiscono. Il nostro obiettivo, insomma, èquello di fornire una qualità del servizio avanzata".