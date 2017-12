Wind Tre, on air le nuove campagne natalizie

Roma, (askanews) - Claudia Erba, direttore Advertising Wind Tre, l'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ci parla delle nuove campagne natalizie di Wind e di 3 attualmente on air in tv."Wind e di 3 sono due brand distinti ciascuno con un suo posizionamento. Mentre Wind si rivolge alle famiglie, con offerte dedicate: i giga per i più piccoli, la fibra per la linea di casa, e la telefonia mobile per i cellulari, il marchio 3 è orientato, invece, verso un pubblico "digital", in particolare verso i millenials, con proposte innovative e tecnologiche. Due brand diversi, che hanno in comune, però, il valore della trasparenza. Tutte le nostre offerte, infatti, pongono sempre il cliente al centro, anche in termini di salvaguardia e di correttezza". Natale è un momento importante per un operatore di telefonia come Wind Tre, sia dal punto di vista commerciale sia da quello della comunicazione pubblicitaria. "Quest'anno Wind è in tv con gli spot di Natale che hanno come protagonista il concetto del 'raddoppio', perchè nel periodo delle festività, le offerte Wind raddoppiano nei minuti e nei Giga, così come nella convenienza. Per comunicare la promozione, abbiamo 'raddoppiato' anche i protagonisti degli spot. Giorgio Panariello, testimonial della campagna, è affiancato da un altro Giorgio, il piccolo Giorgino Zacchia, un attore di grande talento, nonostante la giovane età, cresciuto nel vivaio di Maria De Filippi e seguito da migliaia di followers sulla sua pagina facebook. Per il brand 3 siamo in campagna con il collaudato format che ha come proyagonisti i Millenials. Lo spot di Natale è dedicato all'offerta che include Netflix, produttore di contenuti tanto caro ai più giovani, soprattutto per l'attenzione che questi rivolgono al doppio screen, televisione, tablet e smartphone. Vorrei ricordare che siamo stati gli unici in Italia, sempre con il brand 3, a costruire una campagna per il lancio dell'Iphone X, dopo aver già lanciato, primo operatore nel nostro paese, il Samsung S8"Oltre a Giorgio Panariello, altro vostro testimonial d'eccezione è Carlo Conti..."Carlo Conti è stata una scelta vincente per Wind Tre Business, il nostro marchio dedicato alle aziende, che quest'anno ha ottenuto risultati commerciali molto importanti. Personalmente io e il mio team siamo orgogliosi di aver contribuito, con la nostra comunicazione, al raggiungimento di questi risultati di rilievo. Grazie anche ad un ambasciatore d'eccezione come Carlo Conti".Quali sono le novità per il 2018?"Stiamo lavorando per un 2018 effervescente, ricco di sorprese, che inizierà con Wind protagonista per la prima volta di un evento musicale a Capodanno, che andrà in onda sui canali Mediaset per dare l'augurio di Buon Anno a tutti i clienti e a tutti gli italiani".