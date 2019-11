Yahoo si rinnova con la nuova app mail, le news e video originali

Milano, 14 nov. (askanews) - Le nostre caselle di posta elettronica sono sempre più intasate di mail, soprattutto commerciali. Trovare quella utile è spesso complicato. E' per districarsi meglio tra i messaggi che Yahoo ha rilasciato la sua nuova app di gestione della posta. Obiettivo: fornire una casella mail ben organizzata, personalizzabile e semplice da usare.Christina Lundari, General manager Verizon media Italia, la divisione Verizon che controlla Yahoo, spiega le principali novità della nuova app."A parte uno spazio infinito di archiviazione, decisamente superiore alle mail della concorrerenza, la nuova app ha delle caratteristiche che rendono l'utilizzo della propria casella di posta elettronica molto più semplice e molto più personalizzato. In particolare è molto più semplice ricevere gli allegati dei messaggi ricevuti ed è molto più semplice sottoscrivere o togliere la propria iscrizione da alcune newsletter. Quindi di fatto dovrebbe essere molto più semplice con questa applicazione, rispetto alla versione precedente, anche gestire i propri messaggi. La cosa importante da sottolineare è che questa applicazione consente di vedere anche le mail che magari abbiamo con altre applicazioni, tipo outlook o gmail. Tutto può essere integrato nella casella di posta di yahoo".La mail di Yahoo è utilizzata da circa 200 mln di utenti unici nel mondo, di cui 60 per cento al di fuori degli Stati uniti e circa 4 in Italia. La società ha rinnovato anche il sito Yahoo, che conta 7,3 milioni di utenti unici al mese. Ecco le novità, illustrate da Claudio Semenza, editor in chief di Yahoo Italia."Il nuovo yahoo si poggia su tre pilastri fondamentali. Le news a 360 gradi, cioè cerchiamo di dare una visione globale, complessiva, da più punti di vista le notizie quotidiane. Poi si basa sui video: moltissimi video nuovi, originali, per Yahoo. E questa è un po' una novità rispetto a quanto succedeva negli ultimi anni. Abbiamo una struttura dedicata che costruisce e crea vide per noi. Terza cosa: un approccio molto più mobile. il sito è stato anche rivisto dal punto di vista del layout, delle funzioni, La piattaforma è in continua evoluzione. quindi è un sito molto di attualità e molto moderno".