''Dateci la Tav'', la protesta di FI in aula alla Camera durante question time con Tria

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2018 Dateci la Tav la protesta di FI in aula alla Camera “La sospensione della pubblicazione delle gare in attesa che venga completata l’analisi costi-benefici è avvenuta sulla base di uno scambio di lettere tra i ministeri competenti di Italia e Francia. Al momento il Ministero dell’Economia e delle Finanze non dispone di una data di chiusura dell’analisi costi-benefici pertanto è prematura qualsiasi valutazione." Queste le parole del ministro dell’Economia e delle Finanze durante le interrogazioni a risposta immediata alla Camera. La protesta in aula del gruppo parlamentare di Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev