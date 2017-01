(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Abruzzo, 20 gennaio 2017 Dopo ore e ore a scavare nella neve, al buio, al gelo sei persone ritrovate vive all'interno della valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano in Abruzzo. Hanno trovato rifugio in un sottotetto in cui si è creata una bolla d'aria, grazie alla quale hanno potuto respirare. Due di loro, un bambino e la sua mamma, sono già stati estratti e trasportati, in buone condizioni, all'ospedale civile di Pescara.