1 Maggio, 1029 sagome bianche per ricordare morti sul lavoro, la manifestazione Ugl

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2018 Quello delle ‘morti bianche’ è un fenomeno che continua silenziosamente nel suo orribile cammino. Nel 2017 sono stati 1029 i decessi sul posto di lavoro. Un fenomeno in crescita, confermato dai dati del primo trimestre del 2018: 22 vittime in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È questo il tema scelto dal sindacato UGL, in occasione della Festa del Lavoro del primo maggio, con l'iniziativa “Lavorare per vivere”, in Piazza San Silvestro a Roma, dove sono state installate 1029 sagome bianche, in ricordo delle vittime sul lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev