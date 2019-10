12 ottobre 1492, parata coi costumi dell'epoca davanti alla casa di Colombo a Genova

(Agenzia Vista) Liguria, 12 ottobre 2019 09-10-19 Celebrazioni colombiane davanti alla casa di Colombo Il 12 ottobre si celebra, come ogni anno, il “Giorno di Genova e di Colombo”, una giornata che, oltre a ricordare la figura di Cristoforo Colombo, vuole testimoniare la riconoscenza verso coloro che più hanno contribuito a tenere alto il nome della città di Genova in Italia e nel mondo. Le celebrazioni hanno avuto inizio in vico Dritto Ponticello davanti alla Casa di Colombo / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev